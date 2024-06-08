«إكسترا نيوز» تبرز عدد الوطن اليوم.. تغير الموقف العالمي تجاه القضية الفلسطينية

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بملف القضية الفلسطينية، وذلك بعنوان «مواكب الشهداء تتواصل استشهاد 45 فلسطينياً في قصف إسرائيلي لمركز غرب مخيم النصيرات».

دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

وقال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية لا يتمثل فقط في تحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار، ولكن يشمل أيضا كشف هذه الاعتداءات الوحشية من الجانب الإسرائيلي غير الإنسانية على الشعب الفلسطيني، ووضع العالم بأكمله أمام مسؤولية بضرورة دعم هذا الشعب.

تغير الموقف العالمي تجاه القضية الفلسطينية

وأكد «الجالي» تغير الموقف العالمي بنسبة 180 درجة لصالح القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر وسيط قوي في دعم الشعب الفلسطيني حتى بعد الأكاذيب التي يبثها الجانب الإسرائيلي ضد مصر لم يستطع تشويه صورتها بأي شكل.