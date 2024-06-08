القصة الكاملة لتقليص مدة تنفيذ مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»

أكد المهندس سيد كامل، مدير مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، أنه اعتباراً من اليوم السبت الموافق 8 يونيو الجاري، بدأت الهيئة القومية للأنفاق بالتنسيق مع الشركات المنفذة لمشروع مترو الإسكندرية، في أعمال الخوازيق الخاصة بمسار المترو، موضحاً أن هذه الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية.

دراسة تقليص مدة تنفيذ المشروع 4 أشهر

وقال كامل، لـ«الوطن»، إنه يُجرى دراسة تقليص مدة تنفيذ المشروع حوالي 4 شهور بالتنسيق مع الشركات المتخصصة المنفذة لتكون المدة 26 شهراً بدلاً من 30 شهرا، وذلك مراعاة لأهالي محافظة الإسكندرية والحرص على توفير وسيلة نقل حضارية ومواجهة الازدحام بمختلف المناطق.

وأضاف مدير مشروع مترو الإسكندرية أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بهدم محطات قطار أبوقير وتجهيز مسار المشروع، موضحاً أنه سيتم البدء في الأعمال الدائمة أي الأعمال الإنشائية الضخمة مثل الخوازيق والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 600 خازوق يسير عليها مسار المترو.

تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب

وأوضح أن الأعمال تتم بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المعايير العالمية، مؤكداً أن الشركات جهزت كل ما يتعلق بالبدء في الأعمال الدائمة، تحت رعاية وإشراف الهيئة القومية للأنفاق، لافتاً إلى أن المترو سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، ويكون مشابهاً لخطوط المترو بالقاهرة، ويراعي مختلف الفئات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن.