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بشرى سارة لأهالي الإسكندرية.. تقليص مدة تنفيذ مترو أبو قير - محطة مصر

كتب:

كريم روماني
10:42 ص | الأربعاء 05 يونيو 2024
محطات الخط الرابع للمترو

محطات الخط الرابع للمترو

أعلن الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن خبر سار لأهالي محافظة الإسكندرية، إذ يجرى تقليص مدة تنفيذ مشروع مترو أبو قير - محطة مصر، على 30 شهرا، لتوفير وسيلة نقل حضارية صديقة للبيئة في محافظة الإسكندرية.

تخفيف العبء على المواطنين 

وقال في مؤتمر صحفي، إن المترو يمتد بطول 21 كيلومتر و27 محطة، موضحا أن الهيئة بدأت حاليا في أعمال تنفيذ الخوازيق الخاصة بالمشروع، إذ يجرى توفير أتوبيسات وخطوط نقل بديلة، لتخفيف العبء على المواطنين في الإسكندرية.

وأضاف أن المشروع يمتد على طول ساحل البحر المتوسط من محطة سكة حديد مصر بالإسكندرية وعدد 20 محطة مسار سطحي 6.5 كيلومتر، من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.