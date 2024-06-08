بدء تركيب خوازيق مسار مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»

بدأت الهيئة القومية للأنفاق، تركيب خوازيق مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، الذي يحل محل قطار أبوقير، لتقديم خدمة نقل متميزة لأهالي محافظة الإسكندرية، إذ تتم أعمال التنفيذ وفق المواصفات والمعايير العالمية.

الانتهاء من عملية تركيب الخوازيق

وأكد المهندس سيد كامل، مدير المشروع لـ«الوطن»، إن المسار يشتمل على ما يقرب من 600 خازوق، موضحاً أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بعملية تركيب الخوازيق، إذ انتهت الهيئة من أعمال هدم محطات قطار أبوقير، لافتاً إلى أن الهيئة حرصت على التنسيق مع المحافظة لتوفير وسائل مواصلات بديلة أثناء فترة التنفيذ.

وقال «كامل» لـ«الوطن»، إن الأعمال تتم بأيادٍ مصرية خالصة، ووفق المواصفات العالمية، موضحاً أن مترو الإسكندرية سيراعي جميع الفئات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، وذلك من خلال تجهيز المحطات وتخصيص مقاعد بالعربات لكبار السن، وتخصيص عربات كاملة للسيدات.

رحلة مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»

وأضاف سيد كامل، أن مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» يستغرق في الرحلة الواحدة 30 دقيقة على النقيض بالنسبة للقطار السابق من محطة أبوقير حتى محطة مصر، مؤكداً أن المشروع سيخدم آلاف المواطنين في المحافظة بتوفير وسيلة نقل حضارية صديقة للبيئة، فضلاً عن دوره في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.