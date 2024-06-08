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«طلع إعلان».. مفاجأة في أنباء اعتزال شيرين رضا الفن

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:54 م | السبت 08 يونيو 2024
شيرين رضا

شيرين رضا

أثارت الفنانة شيرين رضا الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب إعلانها اعتزال مهنة الفن نهائي، عبر خاصية الاستوري على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حقيقة اعتزال شيرين رضا 

وفوجئ الجميع أن اعتزال شيرين رضا، ما هو إلا خطة ترويجية لإعلان جديد لـ إحدى شركات الاتصالات.

وتدور أحداث الإعلان حول تأخر شيرين رضا عن تصوير أحد الأعمال الفنية، فيقوم ماجد الكداوني بالاتصال بها، وتبلغه أنها اعتزالت الفن وسط حالة من الذهول.

حالة من النشاط الفني لشيرين رضا

وعلى الجانب الآخر، شهد النصف الأول من عام 2024 حالة من النشاط الفني للفنانة شيرين رضا، إذ عرض لها في السينما 3 أفلام: «مقسوم» مع ليلى علوي وسما إبراهيم، و«الملكة» مع هالة صدقي، كما ظهرت كضيفة شرف في فيلم «رحلة 404» مع منى زكي، وذلك بالإضافة إلى بطولة الجزء الثاني من مسلسل «وبينا معاد».

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بقلم أحمد عبد الرحمن