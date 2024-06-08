الشباب والرياضة: 99.6% نسبة الاستجابة والتحقيق في الشكاوى

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، تقريرا عن سرعة الرد على الشكاوى ونسبة إنجازها من جانب الإدارة العامة لمكتب وزير الشباب والرياضة.

وأكد التقرير، أن وزارة الشباب والرياضة قامت بالتحقيق وفحص الشكاوى، وحققت نسبة إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعا في الرد ومعالجى أسباب الشكاوى وحلها بنسبة 99.2%.

استجابات مميزة في الرد ومعالجة شكاوى المواطنين

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتحقيق وزارته نسبة إنجاز واستجابات مميزة في الرد ومعالجة شكاوى المواطنين بنسبة 99.62% خلال شهر مايو من عام 2024.

وأعرب الوزير عن شكره لفريق عمل خدمة المواطنين بالوزارة على جهودهم، ووجه بتعظيم الجهود لتلقي شكاوى المواطنين وفحصها ومعالجة أسبابها بأسرع وقت ممكن، بهدف تحقيق أفضل استجابات للشكاوى والطلبات وتخفيف المعاناة عن المواطنين وتطوير جودة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشباب والرياضة.

اهتمام ودعم كبير من رأس السلطة المختصة

أوضحت الوزارة، أن هذا الإنجاز يرجع إلى الاهتمام والدعم الذي يوليه الوزير لتلبية احتياجات المواطنين، وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الوزارة.

واستكملت، أن فريق العمل والمكون من الموظفين والمتطوعين، ساهم في تحقيق هذه النتائج المميزة، كما يأتي هذا الإنجاز في إطار التزام وزارة الشباب والرياضة بتوفير خدمات متميزة وفعالة للمواطنين، وتحقيق رضاهم وتلبية احتياجاتهم.

وتعكس هذه النسبة العالية للإنجاز والاستجابة، التزام الوزارة بالتحسين المستمر وتوفير بيئة ملائمة للشباب والرياضة في البلاد.