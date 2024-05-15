جامعة حلوان تفوز بفضية الوثب العالي في البطولة العربية لألعاب القوى

حققت جامعة حلوان، إنجازًا رياضيًا جديدًا في البطولة العربية تحت 20 سنة لألعاب القوى التي أقيمت في مصر، إذ فازت الطالبة لجين محمد إبراهيم بالفرقة الأولى بكلية التجارة وإدارة الأعمال (BIS)، بالميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي وتأهلت لبطولة البحر المتوسط.

التزام جامعة حلوان بدعم الطلاب في جميع المجالات

وأعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته الطالبة لجين، قائلًا: «هذا الإنجاز يعكس مدى التزام جامعة حلوان بدعم الطلاب في جميع المجالات، وهذا النجاح يعكس التزام الجامعة بدعم الرياضيين الموهوبين ورعايتهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتحقيق مزيد من الإنجازات ليظل علم مصر خفاقا في جميع المحافل الدولية».

وأضاف قنديل: «ملتزمون بتوفير جميع الإمكانيات لطلابنا لتحقيق إنجازات متميزة على الصعيدين الأكاديمي والرياضي، وسنواصل دعمنا لهم في جميع المجالات».