أعلن محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن مواعيد التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنوفية، بدءا من اليوم التالي لوصول النتيجة للإدارة التعليمية مباشرة، حيث ينتظر أولياء الأمور والطلاب فتح باب التظلم، من أجل التقديم على المواد التي يشعرون أنهم ظلموا بها.

مواعيد التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

تابع «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جار تجهيز النتيجة في المديرية، لكي يجري توزيعها على الإدارات التعليمية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مواعيد التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنوفية، سيكون التقدم لها وسط هذا الأسبوع، أحد أيام الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح تخطت 81%، كما أعلن حصول 92 طالبا على الدرجة النهائية، وحصدهم المراكز الأولى على مستوى المحافظة، وسط حالة من الفرحة والبهجة ملأت وجوه أولياء الأمور.