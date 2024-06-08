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أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في المنوفية.. 92 طالبا وطالبة

كتب:

عصام علم الدين
03:12 م | السبت 08 يونيو 2024
أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بالمنوفية

أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بالمنوفية

هنأ اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أوائل طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة عن العام الدراسي 2023/2024، وكذا الحاصلين على الدرجات النهائية بمجموع 280 درجة، والبالغ عددهم 92 طالبًا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية من إجمالي 81 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية، متمنياً لهم استمرار التفوق والتميز ومواصلة مسيرة النجاح.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنوفية 

وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في دعم قطاع التعليم بكل مراحله بالمحافظة، مقدمًا التهنئة لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد في سبيل تفوق أبنائهم، معربًا عن مدى فخره وسعادته بتفوق الطلاب.

رابط نتيحة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 

ويمكن للطلاب الحصول علي نتيحة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس من هنا

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