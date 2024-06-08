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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية

كتب:

عصام علم الدين
01:43 م | السبت 08 يونيو 2024
نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في مكتبه بالديوان العام، بحضور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنوفية 

ويهتم أولياء الأمور والطلاب والطالبات بالحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنوفية من أجل الاطمئنان على النتيجة بعد ظهورها، وذلك بعد انتظار دام أكثر من أسبوعين عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 22 مايو الماضي .

ويستعرض «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنوفية وللحصول على النتيجة اضغط على هنا .

توزيع النتيجة على المدارس

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ «الوطن»، توزيع نتيجة الصف الثالث الإعدادي على المدارس خلال الساعات القادمة لحصول الطلاب عليها، مشيرا إلى أن التأخير في ظهور النتيجة جاء لمصلحة الطلاب من أحل الدقة في التصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات .

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بقلم عصام علم الدين