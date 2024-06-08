أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية، عن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية رسمياً، اليوم السبت.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة كفرالشيخ

وتنشر «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة كفر الشيخ وفقاً للإعلان الرسمي من قبل منطقة كفر الشيخ الأزهرية وجاء كالتالي:

أولاً: أوائل الطلاب المبصرون

- ريماس إبراهيم منصور إبراهيم نوفل، الطالبة بمعهد أبو غنيمة الابتدائي، «المركز الأول» بمجموع 886 درجة بنسبة نجاح 98.4%.

- علي السيد علي علي الوكيل، الطالب بمعهد كفر الشيخ النموذجي الابتدائي، «المركز الثاني» بمجموع 884 درجة بنسبة نجاح 98.2%.

- مصطفى إبراهيم منصور نوفل، الطالب بمعهد أبو غنيمة الابتدائي، «المركز الثاني مكرر» بمجموع 884 درجة بنسبة نجاح 98.2%.

- أسيل أحمد السيد زيد، الطالبة بمعهد البحيري الابتدائي، «المركز الثالث» بمجموع 881 درجة بنسبة نجاح 97.8%.

- محمد خيري محمد فايد، الطالب بمعهد ميت الديبة الابتدائي، «المركز الرابع» بمجموع 879 درجة بنسبة نجاح 97.6%.

- حبيبة عادل عبد السلام جعفر، الطالبة بمعهد بني بكار الابتدائي، «المركز الخامس» بمجموع 878 درجة بنسبة نجاح 97.5%.

- ملك خميس السيد حسن، الطالبة بمعهد المندورة مسائي الابتدائي، «المركز السادس» بمجموع 876 درجة بنسبة نجاح 97.2%.

- عائشة علي فريد إبراهيم، الطالبة بمعهد ميت الديبة الابتدائي، «المركز السابع» بمجموع 873 درجة بنسبة نجاح 97.0%.

- محمد رجب إبراهيم عبد المنعم اللقاني، الطالب بمعهد المندورة الابتدائي، «المركز السابع مكرر» بمجموع 873 درجة بنسبة نجاح 97.0%.

- رقية أحمد زيدان سعد حميده، الطالبة بمعهد كفر الشيخ النموذجي الابتدائي، «المركز الثامن» بمجموع 872 درجة بنسبة نجاح 96.8%.

ثانياً: أوائل الطلاب المكفوفون

- أسيل فتحي عبد الله محمد، الطالبة بمعهد لاصفير البلد الابتدائي، «المركز الأول» بمجموع 575 درجة بنسبة نجاح 95.8%.

- ماهر علي مهدي علي حسن، الطالب بمعهد فجر الإسلام الابتدائي، «المركز الثاني» بمجموع 551 درجة بنسبة نجاح 91.8%.

- محمد محمود محسن محمود، الطالب بمعهد الشراقوة الابتدائي، «المركز الثالث» بمجموع 513 درجة بنسبة نجاح 85.5%.

- عبد الرحمن نبيل إبراهيم الزعزوع، الطالب بمعهد شمشيرة الابتدائي، «المركز الرابع» بمجموع 510 درجة بنسبة نجاح 85.0%.

- علي أحمد محمد ونيس، الطالب بمعهد المنشة الشرقية الابتدائي، «المركز الرابع مكرر» بمجموع 510 درجة بنسبة نجاح 85.0%.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

ومن جانبه، هنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية، عن العام الحالي 2023 - 2024، الدور الأول، وذلك عقب إعلان نتيجة وأسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، مؤكداً أنّه سيتم تكريم الأوائل بديوان عام المنطقة خلال الأيام المقبلة.