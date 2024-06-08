محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من السلاسل والمعارض التجارية استعدادا لعيد الأضحى

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددا من السلاسل والمعارض التجارية والهايبر ماركت، في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، بالشركة العامة لتجارة الجملة ودلتا ماركت بوسط مدينة كفر الشيخ، وفي ضوء استعدادات عيد الأضحى المبارك، لرفع العبء عن كاهل البسطاء.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

إحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية

وقال المحافظ، إنّه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطري، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التي تقدمها معارض «معاً ضد الغلاء»، والتي تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّه يتم متابعة توافر السلع في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين ومنها تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ25% وهي سلع «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

التأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة

وكلّف المحافظ، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.