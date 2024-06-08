«زراعة القاهرة» تحصل على شهادة الأيزو الخاصة بجودة المؤسسات التعليمية

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الزراعة على شهادة الأيزو 21001:2018 الخاصة بجودة المؤسسات التعليمية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية في جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لدعمها من أجل الحصول على شهادات الأيزو، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في النظم التعليمية ومنهجيتها بالجامعة، وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي تستحقه، وبما يتناسب مع كونها من جامعات الجيل الرابع ووضع كلياتها وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية، وفي إطار الخطة التنفيذية لكلية الزراعة لتقديم خدمات تعليمية مميزة.

أهم إنجازات الجامعة

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن حصول مختلف كليات ومعاهد وإدارات الجامعة على شهادة الأيزو وتجديدها للعديد منها، يُعد أحد أهم إنجازات الجامعة وعلامة من علامات تميزها وارتقائها وتعزيز صورتها بين مختلف مؤسسات المجال الأكاديمي العالمية المرموقة.

الارتقاء بالمستوى العلمي

من جانبه، قال الدكتور سامح عبدالفتاح عميد كلية الزراعة، إن الكلية تحرص باستمرار على الارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية، وأن حصولها على شهادات الأيزو نتج عن جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيرًا إلى الدعم الذي تقدمه الجامعة للكلية والذي ساهم في تحقيق كل متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت على مدار السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وإحداث الإصلاح الإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري، والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وذلك وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.