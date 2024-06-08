أول تعليق من «حماس» على عملية استعادة المحتجزين الـ4: قادرون على زيادة العدد

علقت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة 4 محتجزين من مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، قائلة: «إن هذا الإعلان لن يغيِِّر الفشل الاستراتيجي لقوات الاحتلال في قطاع غزة»، مضيفين أنهم لا يزالون يمتلكون العدد الأكبر من المحتجزين وقادرون على زيادته، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

أول تعليق من حركة حماس على استعادة المحتجزين

وقالت حركة «حماس»، في بيان لها، إن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة وحشية تؤكد على طبيعتها الفاشية والمجرمة، إذ أقدم جيش الاحتلال على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين الأبرياء في مخيم النصيرات للاجئين، وامتدت لباقي مناطق المحافظة الوسطي، وهو ما أسفر عن ارتقاء وإصابة المئات من الشهداء والجرحي، فضلا عن تدمير أحياء سكنية ضمن التصعيد المتوحش لحرب الإبادة التي ينفذها بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف إن ما كشف عنه جيش الاحتلال من إنقاذ عدد من المحتجزين بعد مرور أكثر من 8 أشهر من العدوان، استخدم خلالها كل الوسائل العسكرية الأمنية والتكنولوجية، وارتكب خلالها جرائم معادية للقانون الدولي، ومجازر وإبادة وحصار وتجويع.

وأكد بيان حركة حماس، أن إنقاذ 4 محتجزين، لن يغيِّر من فشله الاستراتيجي في قطاع غزة، فالمقاومة الباسلة ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر في حوزتها، وهي قادرة على زيادة أعداد المحتجزين، كما فعلت في عملية الأسر البطولية الأخيرة التي نفّذتها في مخيم جباليا في نهاية الشهر الماضي.

المقاومة تسطر أروع البطولات

وأوضحت حركة حماس، إن المقاومة الفلسطينية سطرت أروع البطولات في المعارك التي تخوضها ضد قوات الاحتلال، مضيفين أن رجال المقاومة تصدوا لقوات الاحتلال المعتدية واشتبكوا معهم بكل بسالة على مدار ساعات في مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى، وأثخنوا جنودهم وضباطهم الإرهابيين.