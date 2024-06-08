وكالة TRT تتضامن مع قصواء الخلالي ضد زعيم اللوبي الصهيوني: صاحبة صوت حر

أكدت وكالة TRT بالفرنسية دعما وتضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر قناة سي بي سي المصرية، ضد «ريتشارد أبيستن»، زعيم اللوبي الصهيوني الشهير بأمريكا، وتصفه بالكابوس المرعب.

الوكالة الفرنسية تشيد بقصواء الخلالي

وأشادت وكالة TRT بالفرنسية بما تقدمه قصواء الخلالي، مؤكدة أنها صاحبة صوت حر يحمل كل معاني الإنسانية في الدفاع عن كل القضايا التي تتعلق بالإنسان سواء داخل مصر أو خارجها.

ليست المرة الأولى

وأكدت الوكالة أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها قصواء الخلالي إلى هجوم من جانب الأمريكان والإسرائيليين، حيث سبق وأن تعرضت لهجوم ممهنج بعد موقفها الصارم ضد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، ورفضها القاطع حديثه عن الدولة الفلسطينية واتهامها بالإرهابية وهو ما رفضته الإعلامية قصواء الخلالي شكلا وموضوعا وتم استهداف الحسابات الرسمية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت وكالة Trt الفرنسية ما تتعرض له الإعلامية قصواء الخلال بالكابوس المرعب، نظرا لرصدها ممارساتهم المتكررة لقمع الأصوات الصحفية عالميًّا حول القضية الفلسطينية دعمًا لإسرائيل.