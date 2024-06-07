نقيب المهن التمثيلية يدعم قصواء الخلالي: ما حدث دليل على تأثير الإعلام المصري

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تضامنه الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي، ضد ممارسات اللوبي الأمريكي الصهيوني عليها، وعلى الإعلام المصري.

أشرف زكي: أنا مع قصواء الخلالي قلبا وقالبا

وقال «زكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا باسم الفنانين المصريين جميعهم، مع الإعلامية قصواء الخلالي قلبا وقالبا، ضد تِلك الممارسات التي تُمارس عليها، وهذا دليل كبير على قوة تأثير الإعلام المصري».

ويأتي تضامن نقيب المهن التمثيلية مع الإعلامية قصواء الخلالي، لما تتعرض له من حملة استهداف منظمة، من قبل وسائل إعلام ومراكز بحثية أمريكية، بسبب مواقفها الجريئة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

«المتحدة» تعلن دعم قصواء الخلالي

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس، دعمها الكامل للإعلامية المصرية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «cbc»، لما تتعرض له من حملة استهداف منظمة من قبل وسائل إعلام ومراكز بحثية أمريكية، بسبب مواقفها الجريئة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.