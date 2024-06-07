كتله الحوار تتضامن مع قصواء الخلالي بعد تعرضها لحملة اضطهاد من إعلام أمريكي

أكدت كتلة الحوار تضامنها مع الإعلامية المتميزة قصواء الخلالي، ضد حملة الاضطهاد الممنهجة التي تتعرض لها من وسائل الإعلام الأمريكية، والتعنت تجاه برنامجها «في المساء مع قصواء»، وحجب البرنامج عبر المنصات الإلكترونية، امتدادًا لمسلسل سقوط الأقنعة عن الأنظمة الأمريكية والغربية تجاه حرية التعبير وقمع كل ما يخالف اتجاهاتهم السياسية، فضلاً عن إغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي في إجراء يتسم بالشوفينية والعنصرية.

الرأي العام العالمي

وأشارت كتلة الحوار، في بيان، إلى أن تزوير المقاطع الخاصة بالإعلامية وتحريفها هو تدليس واضطهاد يستخدم للتحريض ضدها وقلب الرأي العام العالمي بالكذب والتضليل، محذرة من أن تهديد الإعلامية المصرية بالعنف والاعتداء هو معاداة للشعب المصري بالكامل، ولن نتوقف عن مناصرتها والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، في مواجهة الصلف الصهيوني والمذابح والمجازر التي ترتكب في غزة، تحت سمع وبصر كل دول العالم التي تدعي الحرية والعدل والمساواة.

موقف الإعلام المصري

وتابعت كتلة الحوار أن الإعلام المصري وفي القلب منه الإعلامية قصواء الخلالي، ومواقفهم المشرفة من الاعتداء الوحشي في غزة يلقي كل الدعم والمساندة من كتلة الحوار، فمصر الكبيرة لن تتنازل عن دورها التاريخي في مناصرة الحق الفلسطيني.