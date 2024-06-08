وزير التربية والتعليم: استمرار المراجعات النهائية المجانية للثانوية العامة

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمواصلة المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024.

المراجعات النهائية المجانية متاحة طول فترة الامتحان

وأكدت الوزارة أن المراجعات النهائية المجانية ستكون متاحة طوال فترة الامتحانات في 3 مقار بكل إدارة تعليمية، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، حيث شهدت المراجعات خلال الفترة الماضية إقبالا غير مسبوق من الطلاب، كونها تمثل خدمة تعليمية متميزة.

ويتم تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات المجانية، بهدف تحقيق أقصى تحصيل دراسي للطلاب والتدريب على نماذج امتحانات نهاية العام.