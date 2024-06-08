بعد عامين من الانفصال.. بيكيه يوجه صفعة لـ«شاكيرا» ويعلن عن مفاجأة

حكايتهما من أشهر قصص الحب، واستمرت لمدة 12 عامًا، الجميع يعرف بداية علاقة اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة المعتزل، والمغنية الكولومبية الشهيرة «شاكيرا»، بعد أن اكتشفت الأخيرة خيانته.

بعد أشهر من نهاية قصة حب بيكيه وشاكيرا، يستعد بيكيه، للزواج من حبيبته كلارا تشيا، البالغة 25 عامًا، في خطوة اعتبرتها الصحافة الإسبانية، بمثابة صفعة قاسية لحبيبته السابقة المغنية العالمية شاكيرا.

شاكيرا تتحدث عن علاقتها ببيكيه

وفي تصريحاتها لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تحدثت شاكيرا عن علاقتها مع اللاعب الإسباني بيكيه، موضحة أنها قدمت تضحيات في العلاقة، لكنها ما زالت تؤمن بالحب على الرغم من خيبات أملها وانفصالها عن المدافع الإسباني.

بداية قصة بيكيه وشاكيرا

والجدير بالذكر أن بيكيه وشاكيرا أعلنا انفصالهما في شهر يونيو 2022، وذلك بعد علاقة استمرت 12 سنة من الارتباط، حيث بدأت علاقتهما في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وانفصلا بعد خيانة بيكيه مع فتاة شقراء في العشرينيات من عمرها.

زواج شاكيرا وبيكيه ينتهي بطفلين

علاقة شاكيرا وبيكيه نتج عنها طفلان، هما «ميلان» المولود يوم 22 يناير 2013، و«ساشا» المولودة في 29 يناير 2015 بعدها بعامين.

وسبق أن تحدث جيرارد بيكيه عن علاقته بالفتاة، مؤكداً عن سعادته بها، ورغم أنها كانت تمر بفترات مضطربة في الأوقات الأخيرة، وابتعدا عن كل الأنظار ووسائل الإعلام، لكن سرعان ما انتهت تلك المشاكل، والإعلان عن زواجهما قريبًا.