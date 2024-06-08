انطلاق حفل «القومي لحقوق الإنسان» لتكريم الأعمال الدرامية المتميزة

انطلق حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان 2024 والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان «لجنة الحقوق الثقافية»، اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، في فندق ماريوت الزمالك، انطلاقا من دور المجلس لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين طوائف المجتمع كافة، ولما للدراما التليفزيونية من دور مهم في تشكيل الوعي بما يؤثر على الثقافة سلبا أو إيجابا.

ومن المقرر أن يفوز بالجائزة 5 أعمال درامية بثت خلال شهر رمضان لهذا العام، وذلك بعد تقييم تلك الأعمال تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا - عضو المجلس، ويتم تكريمها بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفني طارق الشناوي، وعضوية الأب بطرس دانيال، والناقد الفني أندرو محسن، والإعلامي عمرو خفاجة، والناقد الأدبي سيد محمود، والكاتبة داليا شمس، والكاتبة أمينة خيري.

ويقيم المجلس القومي لحقوق الإنسان حفله السنوي لتكريم مبدعى الأعمال الدرامية الرمضانية المتميزة فنياً والتى ناقشت قضايا لصيقة الصلة بحقوق الإنسان، للعام الثالث عشر على التوالي حيث تختار لجنة متخصصة أفضل الأعمال التى عُرضت خلال الشهر الكريم، والتي تحوى فى سياقها الدرامى قيماً ومبادئ تُساهم فى رفع الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.

ويشهد الحفل حضور أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان والكتاب وأصحاب الأعمال الدرامية، الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما ورؤساء المجالس الوطنية للاعلام و القنوات الفضائية بالاضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان وشركات الإنتاج الإعلامي.