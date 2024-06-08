بسبب العدوان على غزة.. كولومبيا تعلن وقف تصدير الفحم لإسرائيل

أعلن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، اليوم، أنه ردًا على المجازر والعدوان المستمر من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فأن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى تل أبيب.

قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا

وكتب الرئييس الكولومبي على منصة التغريدات القصيرة «اكس»، إن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى إسرائيل حتى وقف عملية الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة.

وكان الرئيس الكولومبي أعلن الشهر الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل، بسبب الأعمال الوحشية التي ترتكتبها حكومة الاحتلال بحق الفلسطينيين.

فتح السفارة برام الله

وبحسب وزارة الخارجية الكولومبية، أعلن الرئيس أنه أصدر أمرا بفتح السفارة الكولومبية في مدينة رام الله، وهي الخطوة التي اعتبرتها دولة الاحتلال خطوة للاعتراف بدولة فلسطين.