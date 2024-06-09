سعر اليورو اليوم الأحد 9-6-2024 في البنوك

استقرار كبير سجّله سعر اليورو اليوم الأحد 9-6-2024 مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العاملة بمصر، إذ استقر عند مستوى 51.35 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر اليورو في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سجل سعر اليورو اليوم الأحد مقابل الجنيه 51.56 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر اليورو اليوم 51.85 جنيه للشراء، 52.08 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي، وصل 51.58 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم 51.61 جنيه للشراء، 51.85 جنيه للبيع في بنك cib.

استقرار سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم الأحد أمام الجنيه المصري 51.67 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 51.57 جنيه للشراء، 51.70 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.