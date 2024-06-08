سعر اليورو اليوم السبت 8-6-2024 في البنوك

سجّل سعر اليورو اليوم السبت 8-6-2024، مقابل الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا بمختلف البنوك العاملة في مصر، واستقر عند مستوى 51.58 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر اليورو في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه 51.56 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 51.85 جنيه للشراء، 52.08 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي، سجل 51.58 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم 51.61 جنيه للشراء، 51.85 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري سعر 51.67 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 51.579 جنيه للشراء، 51.707 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.