سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 6-6-2024

شهد سعر اليورو اليوم الخميس 6-6-2024 مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات البنوك حالة من الاستقرار، حيث بلغ سعره في بنك CIB اليوم نحو 51.00 جنيه للشراء، و51.26 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 12 قرشا.

سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر صرف اليورو اليوم مُقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر صرف اليورو في البنك المركزي

كما سجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري اليوم نحو 51.06 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 51.35 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر 51.5 جنيه للشراء، 51.7 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو بـ نحو 51.68 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي بنحو 51.65 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس نحو 51.66 جنيه للشراء، 51.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه في المصرف المتحد بنحو 51.43 جنيه للشراء، و51.88 جنيه عند البيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك الإسكندرية بنحو 51.64 جنيه للشراء، و51.88 جنيه عند البيع.

سعر اليورو في بنك saib

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه في بنك saib نحو 51.6 جنيه للشراء، و51.8 جنيه عند البيع.