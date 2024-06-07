سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة، استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي، إذ سجل 51.85 جنيه للشراء، 52.08 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 51.58 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم 51.61 جنيه للشراء، 51.85 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري سعر 51.67 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 51.579 جنيه للشراء، 51.707 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه 51.56 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 51.85 جنيه للشراء، 52.08 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.