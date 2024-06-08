في ذكرى رحيله.. تعرف على سر اغتيال فرج فودة

تحل اليوم الذكرى الـ32 لرحيل المفكر الكبير فرج فودة بعد اغتياله على يد الجماعة الإرهابية المتطرفة في مثل هذا اليوم من عام 1992، وهو كاتب ومفكر مصري، اشتهر بمعاركه الفكرية مع الإسلاميين وظل يحارب الأفكار المتطرفة بكتاباته حتى اغتياله، ومن أشهر مؤلفاته «الإرهاب، الحقيقة الغائبة، الملعوب، حوار حول العلمانية، نكون أو لا نكون، شاهد على العصر، النذير».

مناظرة معرض الكتاب

المناظرة الشهيرة التي شارك بها فرج فودة، بمعرض الكتاب كانت السبب وراء اغتياله، إذ أقيمت في يناير 1992 تحت عنوان: مصر بين الدولة الدينية والمدنية، وامتدت لـ3 ساعات متواصلة، وحضرها أكثر من 30 ألف شخص من أتباع تيارات الإسلام السياسي، وضمت كل من فرج فودة، ومرشد جماعة الإخوان الإرهابية آنذاك مأمون الهضيبي ومحمد عمارة.

مناظرة نقابة المهندسين

شارك «فودة» في مناظرة أخرى بعد مناظرة معرض الكتاب، أُقيمت بنقابة المهندسين، حضرها حوالي 4 آلاف شخص، تحت عنوان «مصر بين الدولة المدنية والدولة الدينية»، وشارك في هذه المناظرة، الدكتور فؤاد زكريا، رئيس قسم الفلسفة بجامعة عين شمس، والدكتور فرج فودة، ومن جانب التيارات الدينية الدكتور محمد عمارة، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمد سليم العوا أستاذ القانون المقارن.

جانب من مناظرة معرض الكتاب

وكانت المناظرتان وراء إصدار الجماعة المحظورة فتاوى بقتله، وهو ما حدث في 8 يونيو 1992 قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، إذ ترقبه اثنان من الجماعة الإخوان الإرهابية، وأطلقا الرصاص عليه.