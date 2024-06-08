محمود مسلم: وزير الأوقاف أدار ملف الوقف بشكل اقتصادي كبير

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن الوزراء الذين استمروا في الحكومة على مدار 10 سنوات ناجحون وهم وزراء الخارجية والأوقاف والكهرباء.

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة ten، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أنه تردد خلال العامين الماضيين أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر طالب إعفاءه من هذا المنصب، كما أن وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة سواء خرج من الوزارة أو استمر سيؤرخ لوزارة الأوقاف بما قبله وما بعده لأنه بذل جهدا كبيرا للغاية في إدارة الوزارة.

زكاة للفقراء في رمضان وعيد الأضحى

وأشار إلى أن وزير الأوقاف استطاع أن يدير ملف «الوقف» بشكل اقتصادي كبير، واستطاع أن يخرج منه زكاة للفقراء سواء في رمضان أو عيد الأضحى المبارك من ذبح الأضاحي وغيرها، مردفا: «هو رجل دولة من طراز فريد، وكتبت عنه هذا منذ سنوات، ويعمل 24 ساعة وإداريا».

وزير الخارجية جاء في ظروف صعبة

ولفت أن وزير الخارجية سامح شكري جاء في ظروف صعبة وكان خطابه يعبر عن الشارع المصري بشكل كبير، والملفات الخارجية معقدة وصعبة، والحديث عنه لا يعني الحماس لوجوده في الوزارة أو تزكية خروجه لأن الملفات المتعلقة بالوزارات السيادية الرئيس السيسي أدرى بتفاصيلها.