«الأوقاف» تفتتح  25 مسجدا في عدد من المحافظات اليوم.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 25 مسجدًا جديدًا، اليوم، في إطار جهود وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، وتشمل هذه المساجد 22 مسجدًا جديدًا أو تمّ تجديدها بالكامل، إضافة إلى 3 مساجد تم صيانتها وتطويرها.

افتتاح 25 مسجدا في عدد من المحافظات

وأكدت وزارة الأوقاف، عبر صفحاتها الرسمية، أنه منذ 1 يوليو 2023، تم افتتاح 1018 مسجدًا، منها 795 مسجدًا جديدًا أو تم تجديدها بالكامل، و223 مسجدًا تم صيانتها وتطويرها، منذ 2014 وحتى الآن، تم إحلال وتجديد وصيانة وفرش 12040 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و550 مليون جنيه.

مساجد الإحلال والتجديد

- مديرية أوقاف بني سويف:

1. مسجد التقوى - قرية الفقاعي - مركز ببا.

2. مسجد الشيخ ياسين - بندر ببا.

3. مسجد كامل متولي - قرية بهبشين - مركز ناصر.

4. مسجد علي نصر - قرية إهوه - مركز بني سويف.

5. مسجد التوبة - حي الأزهري - بندر بني سويف.

- مديرية أوقاف البحيرة:

6. مسجد فاطمة الزهراء - قرية شرنوب - مركز دمنهور.

7. مسجد عزبة عمارة - أبو الخزر - دمسنا - مركز أبو حمص.

- مديرية أوقاف كفر الشيخ:

8. مسجد المجاز الشرقي البحري - بالمجاز - مركز الحامول.

- مديرية أوقاف قنا:

9. مسجد الإخلاص - المناصرة - غرب بهجورة - مركز نجع حمادي.

10. مسجد حسن وزيري - القارة - مركز أبو تشت.

- مديرية أوقاف المنيا:

11. مسجد الحاج جمال - قرية شم القبلية - مركز مغاغة.

12. مسجد الإيمان - قرية منشأة حلفا - مركز العدوة.

13. مسجد البدري - قرية الأشمونين - مركز ملوي.

14. مسجد عبدالله عبدالكريم - عزبة الدباحين - قرية طوخ الخيل - مركز المنيا.

15. مسجد التقوى - قرية العرين القبلي - مركز ملوي.

- مديرية أوقاف الغربية:

16. المسجد الكبير - دمتنو - مركز المحلة الكبرى.

17. مسجد الحرمين - كفر العرب - مركز زفتى.

18. مسجد الرحمة - الإصلاح الزراعي - نجريج - بسيون.

- مديرية أوقاف أسوان:

19. مسجد علي بن أبي طالب - الكرنك - مركز إدفو.

- مديرية أوقاف الفيوم:

20. مسجد الإيمان - خلوصي - فانوس- طامية.

21. مسجد الهدى - الشواشنة - يوسف الصديق.

- مديرية أوقاف مطروح:

22. مسجد التنعيم - مدينة براني.

مساجد الصيانة والتطوير:

- مديرية أوقاف قنا:

1. مسجد عمر بن الخطاب - أبو مناع غرب - دشنا.

2. مسجد العكرمي - خط الجبل - القلعة - قفط.

3. مسجد نجع العروبة الشرقي - البراهمة - قفط.