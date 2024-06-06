التفاصيل الكاملة للطرح الجديد لشقق الأوقاف 2024.. التقديم بعد 30 يونيو

أكد مصدر مطلع في هيئة الأوقاف، أنّ وزارة الأوقاف تعتزم طرح شقق سكنية جديدة للمواطنين في مدينة بدر بعد 30 يونيو المقبل كاملة التشطيب، وتُعرض بالمزاد العلني، حيث سيتم تحديد قيمتها السوقية في تاريخ الطرح، وسيتعين على الراغبين في التقديم دفع مبلغ جدية الحجز وفق شروط وزارة الأوقاف.

شقق الأوقاف 2024

وحول الحديث عن شقق الأوقاف 2024، أكدت المصادر لـ«الوطن» أنّه سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بمساحة الشقق وأسعارها قريبا قائلا: «على الراغبين في التقديم في شقق الأوقاف 2024 تجهيز الأوراق المطلوبة قبل طرح الشقق رسميا، حيث نسعى جاهدون لتحقيق التميز في طرح الشقق السكنية».

وأكد أنّ المبادرة تهدف لتوفير السكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع، ونعمل حاليا على توفير تسهيلات في السداد وضمان الشفافية والنزاهة في العمليات الإدارية المتعلقة بالشقق السكنية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- سداد مبلغ جدية الحجز وثمن كراسة الشروط.

- أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة حال كانت الزوجة تعمل.

- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.

- صورة قسيمة الزواج للمتزوج.

- أصل إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه).

- صورة إيصال جدية الحجز.

- كراسة الشروط بعد طرحها.

شقق وزارة الأوقاف

وتابع: «تتميز شقق وزارة الأوقاف دائما بالسعر العادل والسكن الجيد، وآخرها الشقق التي طُرحت عام 2023، حيث شملت تسهيلات كبيرة في عملية السداد، وأتاحت الهيئة آنذاك فرصة تسديد وحداتها السكنية لفئات منخفضة الدخل بمبالغ تتراوح بين 5 و40 ألف جنيه، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل وتقديم الخصومات المناسبة، ومن المتوقع أن تُعلن الهيئة شروط التقديم خلال الأيام القليلة المقبلة».

الشقق السكنية السابقة

وأشار المصدر إلى أنّ هذه المرة ليستالأولى التي تطرح فيها وزارة الأوقاف شققا سكنية للمواطنين، حيث جرى طرح شقق في عدة محافظات، ومنها «القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، السويس، الشرقية، الفيوم، بني سويف، البحر الأحمر، طنطا، المحلة، كفر الشيخ، دمياط، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، وأسوان».