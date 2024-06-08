تحديث جديد من واتساب.. لماذا قد يكون «مزعجا» لكثيرين؟

تحديثات مختلفة يجريها تطبيق الدردشة الأشهر على مستوى العالم «واتساب» من وقت لآخر، يضيف فيها ميزات معينة تسهل تعامل المستخدمين مع التطبيق، ومن هذه التحديثات ما يستعد التطبيق لطرحه على المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو إتاحة الفرصة أمامهم لمعرفة أي من أصدقائهم كانوا فعّالين على التطبيق «قبل قليل».

تحديث جديد من «واتساب»

وبحسب ما ورد على موقع «سكاي نيوز»، نقلًا عن موقع «WABetaInfo»، فإن تطبيق «واتساب» يستعد لطرح تحديث جديد ُيمكِن المستخدمين من معرفة أي من أصدقائهم كانوا فعالين على التطبيق «قبل قليل»، وأي منهم كان «متصل مؤخرًا»، أو «أونلاين» بين قائمة الأشخاص المتاحين على واتساب لكل مستخدم.

مشكلة لمن يحبون الخصوصية

وأشار موقع صحيفة «ميترو» إلى أن الهدف من هذا التحديث الجديد في «واتساب» هو التشجيع على بدء محادثات جديدة من خلال إظهار المستخدمين النشطين، لجميع مَن يحتفظون بأرقامهم، بما يسهم في النهاية في تشجيع المستخدمين للدردشة مع أناس لم يتحدثوا معهم من قبل، ولكن على الرغم من ذلك، إلا أن هذا التحديث الجديد ربما يكون مشكلة لمن يحبون الخصوصية، ويفضلون عدم إظهار حالتهم على التطبيق.

ومن المتوقع أن تطرح شركة «واتساب» هذا التحديث الجديد للمستخدمين في الأسابيع المقبلة، ومن خلاله ستظهر للمستخدم قائمة «مَن كان متصلًا بالتطبيق مؤخرًا»، من بين قائمة الاتصال الخاصة بالمستخدم، ولكن تجدر الإشارة إلى أن التحديث الجديد اختياري، ولا يُظهر كل الأشخاص المتصلين بالإنترنت في تلك اللحظة المحددة.

إظهار مَن كان نشطًا مؤخرًا على التطبيق

كما ذكر موقع «WABetaInfo» أن التحديث الجديد من «WhatsApp» سيُظهر مَن كان نشطًا مؤخرًا على التطبيق «بشكل عام»، ولن يكون دقيقًا بتحديد مَن «متصل الآن» بشكل دقيق.