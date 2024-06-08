حل مشكلة اختفاء جهات الاتصال في «واتساب».. طريقة مختصرة

يواجه العديد من الأشخاص مشكلة اختفاء جهات الاتصال فجأة عند استخدام تطبيق «واتساب»، وهي واحدة من المشكلات المتكررة لدى المستخدمين، بجانب ضياع الرسائل، ويمكن معرفة الحل لكل مشكلة على حدى، وفقًا لمركز مساعدة «واتساب» في التقرير التالي.

مشكلة عدم ظهور جهات الاتصال في واتساب

في حالة عدم عرض «واتساب» أسماء جهات الاتصال الخاصة بك، يكون ذلك بسبب وجود مشكلة في تحديثات التطبيق، وقد تتعلق بوجود خطأ في مزامنة WhatsApp أو تقييد وصوله إلى جهات الاتصال الخاصة بك أو ذاكرة التخزين المؤقتة أو أن التطبيق الخاص بك قديم.

وفي حال عدم مزامنة هاتفك لجهات الاتصال وجب عليك التأكد من:

التوجه إلى الإعدادات على هاتف Android الخاص بك.

مرر إلى أسفل وانقر فوق المستخدم والحسابات.

اضغط على WhatsApp.

انقر فوق مزامنة الحساب.

تأكد من تشغيل جهات الاتصال لإظهار اللون الأخضر، في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

اضغط فوق النقاط الثلاث.

انقر فوق المزامنة الآن.

يمكنك الآن العودة إلى WhatsApp Messenger ومتابعة الدردشة.

4 خطوات للتخلص من مشكلة ضياع أو فقدان رسائل واتساب

توجد العديد من الحلول التي يمكنك اللجوء إليها لعلاج مشكلة اختفاء أو ضياع رسائل «واتساب» بشكل مفاجئ، ويمكن التطرق إليها فيما يلي:

- فتح تطبيق Google Drive.

- سجل الدخول إلى حسابك على Google.

- اضغط على قائمة النسخ الاحتياطية.

- اختيار النسخة الأحدث من رسائل «واتساب» التي قمت بحفظها.

إذا لم تتمكن من استعادة نسخة الرسائل الاحتياطية لديك، وجب عليك التأكد أولا، من كون جهازك به مساحة تخزينية كافية، ففي هذه الحالة يمكنك حذف التطبيق والعمل على استعادة النسخة الاحتياطية مجددًا.