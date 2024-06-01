واتساب تطرح ميزة جديدة تتعلق بتحميل الصور.. «اتحكم في الجودة»

ميزات وتحديثات لا تنته يُجريها تطبيق التراسل الفوري واتساب بشكل دوري لتقديم أفضل تجربة لمستخدميه، ومنحهم المزيد من الخصوصية والأمان، إذ يطرح التطبيق تحديثًا جديدًا يعمل على إدارة جودة تحميل الوسائط، وهي متاحة لبعض مختبري النسخة التجريبية من التطبيق.

ميزة جديدة من واتساب

وبحسب تقرير نشره موقع «wabetainfo»، يطرح تطبيق واتساب ميزة لإدارة جودة تحميل الوسائط، إذ جرى تصميم هذه الميزة لتوفر للمستخدمين تحكمًا أكبر في تجربة المشاركة الخاصة بهم، مما يضمن الحفاظ دائمًا على التفاصيل المهمة داخل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، ويعتزم واتساب الآن منح مستخدمي iOS نفس الفرصة لإدارة جودة تحميل الوسائط كما هو الحال بالنسبة لإصدار Android.

ومن خلال هذه الميزة يتوفر الآن خيار جديد لاختيار الجودة الافتراضية للصور ومقاطع الفيديو ضمن قسم التخزين والبيانات في تطبيق iOS، إذ يتيح تحديد خيار الجودة القياسية مشاركة أسرع مع ملفات ذات أحجام أصغر، بينما يضمن خيار الجودة العالية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بوضوح ودقة محسنين، مع الحفاظ على التفاصيل المهمة، إلا أنّ خيار الجودة العالية لا يسمح للمستخدمين بمشاركة الوسائط بجودتها الأصلية مباشرة وللقيام بذلك يحتاج المستخدمون إلى مشاركة الصور ومقاطع الفيديو كمستندات للحفاظ على جودتها الأصلية.

فوائد التحكم في جودة الصور

وتوفر هذه الميزة العديد من الفوائد كبيرة أهمها القضاء على الحاجة إلى ضبط الإعدادات يدويًا لكل الصور ومقاطع الفيديو، مما يضيف طبقة من الراحة إلى تجربة المستخدم، كما تعمل هذه الميزة أخيرًا على تحسين عملية المشاركة من خلال معالجة مخاوف المستخدمين الذين يعطون الأولوية للجودة على السرعة في تحميلات الوسائط الخاصة بهم، سواء كان المستخدمون يشاركون الوسائط مع الأصدقاء أو العائلة، فإن التمتع بالمرونة اللازمة لضبط جودة التحميل يضمن أن تحافظ كل الوسائط المشتركة على وضوحها.

ويشير التقرير إلى أنّ اختيار الإعداد عالي الجودة يسمح للمستخدمين بإرسال وسائط يمكن أن يصل حجمها إلى 6 مرات أكبر، ويكون الإرسال أبطأ بسبب زيادة حجم الملف والدقة الأعلى، ويضمن ذلك احتفاظ الوسائط بمزيد من التفاصيل والوضوح، ولكنه يتطلب أيضًا مزيدًا من الوقت والبيانات للتحميل والمشاركة.

وتتوفر ميزة إدارة جودة تحميل الوسائط لبعض مختبري الإصدار التجريبي الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من واتساب بيتا لنظام التشغيل iOS من تطبيق TestFlight، وسيتم طرحها لمزيد من الأشخاص خلال الأيام المقبلة.