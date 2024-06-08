وزير التعليم الفلسطيني يشيد بالدعم المصري: زيارتنا للقاهرة كانت مثمرة

قال الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي بفلسطين، إننا سنقوم بإعداد كل الخطط من أجل تعويض ما فات من ظالم واضطهاد وحرمان من العملية التعليمية والأكاديمية.

وأضاف: «نعمل جاهدين كفريق لهدف واحد، هو العمل على إنقاذ العملية التعليمية وتزويد أبنائنا بالعلم والمعرفة، رغم ما نعيشه هذه الأيام من قتل وتدمير للهوية والطموحات والأمال».

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أنه لابد أن تتوقف الحرب، وجرائم الإبادة التي تحدث في قطاع غزة، ونحن على يقين كامل بأننا سوف نتجاوز ونعيش حياتنا وأن المستقبل سيكون لنا جميعا.

وتابع الوزير الفلسطيني: خلال زيارتنا لجمهورية مصر العربية، جرى عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وتم مناقشة كافة القضايا التي تهم أبنائنا وبناتنا الطلاب الموجودين بمصر، والتباحث لإنقاذ العملية التعليمية ومحاولة إلحاق أبنائنا وبناتنا بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أن الزيارة كانت مليئة بالدعم والحلول لمواجهة كافة التحديات.