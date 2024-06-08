برلماني: اللوبي الصهيوني لن يستطيع إسكات الإعلام المصري عن فضح جرائم إسرائيل للعالم

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الإعلام المصري يكشف للجميع حقيقة ما يجري على الأراضي الفلسطينية، وهناك تربص وترصد للإعلام المصري بعدما كشف للعالم ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي حيال الشعب الفلسطيني الأعزل.

فلسطين قضية مصر الأولى

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان، أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية الدولة المصرية الأولى، والإعلام يكشف على مدار الساعة للعالم الممارسات الإجرامية وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال من قتل الأطفال والشيوخ والنساء وتجويع ما يقرب من مليون شخص في قطاع غزة، إضافة لتشريد الملايين أيضا، وحينما كشف الإعلام المصري هذه الوقائع ونقل الصورة الحقيقية للعالم اتهم القائمون عليه بالتحريض من قبل اللوبي الأمريكي الصهيوني.

وأكد هندي، أن هذه المحاولات اليائسة لم ولن تثني الإعلام المصرى عن القيام بدوره التنويري ونشر الوعي ونقل الصورة الحقيقة للعالم، مؤكدا أن جميع التقارير المنشورة عبر موقع Memri لأبحاث إعلام الشرق الأوسط وهو معهد أمريكي، بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، والمتابع لتاريخ المركز نجد أنه سخر نفسه للهجوم على الإعلام المصري، وكأنه أنشئ خصيصا لمهاجمة الإعلام المصرى والترصد والتربص واجتزاء الفيديوهات لبناء تقارير مغلوطة عليها، واتهام القائمين على المنظومة بالتحريض على العنف والكراهية، وهذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة.

فضح جرائم الاحتلال

وشدد على أن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية الأولى للدولة المصرية، وكل المحاولات الفاشلة للضغط على الدولة المصرية لإسكات صوت الحق ستكون دافع أكثر لكشف وفضح جرائم الاحتلال.