طرح البرومو الدعائي لفيلم عصابة الماكس: في كل خطوة كمين (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «عصابة الماكس»، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الإعلان التشويقي للفيلم المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.

وعلقت على برومو فيلم عصابة الماكس بمقولة: «في كل خطوة كمين، فيلم عصابة الماكس، فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية».

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم «عصابة الماكس» من بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.