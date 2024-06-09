«التعليم»: اتخذنا إجراءات غير مسبوقة لمنع تداول امتحانات الثانوية

كشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، آخر تطورات الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة قائلا: «الوزارة أجرت حملات توعية مكثفة بين صفوف الطلاب فيما يتعلق بطريقة كتابة البيانات في كراسة الإجابة والبابل شيت والأسئلة المقالية أو طريقة الإجابة في البابل شيت نفسه».

وواصل خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «متركناش أي تفصيلة إلا ووضحناها للطالب علشان تكون المعلومات واضحة عبر تلك الحملات التوعوية».

وأوضح فيما يتعلق بالإجراءات لمنع تسريب الامتحانات، أنه يجب التفرقة بين التداول والتسريب قائلا: «اتخذنا عددا كبيرا من الإجراءات لمنع تداول امتحانات الثانوية العامة، لأن ما يحدث للامتحانات هو تداول للامتحانات وليس تسريبا، ووزير التربية والتعليم رضا حجازي وجه برصد كافة جروبات الغش الإلكتروني وإبلاغ الجهات المختصة واتخذنا إجراءات غير مسبوقة هذا العام في إجراءات الثانوية العامة لمنع الغش والتداول».

وكشف مصير مسابقة المعلمين في نهاية يناير الماضي، قائلا: «تسلم وزير التربية والتعليم النتيجة وتم الاتفاق على وجود مسابقة نهاية شهر يونيو الجاري للإعلان عن الأعداد المتبقية من المسابقات السابقة هيثم هيتم الأعداد الناقصة من كل مسابقة والتي تكون 30 ألفا في المسابقة الواحدة وسيتم الإعلان عنها نهاية يونيو الجاري وهيمروا بالإجراءات الطبيعية اللي أي مسابقة زي اختبارات التنظيم والإدارة وبعدين التدريب»، موضحا أنه سيكون هناك مسابقة تكميلية.