«تعليم القاهرة» تكشف أبرز استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، على الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

ويأتي إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة (103872) موزعة على (256) لجنة حيث يؤدون الامتحانات (34496) طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم و(23885) طالبا وطالبة بشعبة علمي رياضة، (36690) طالبا وطالبة بالشعبة الأديية، (8801) طالب وطالبة بالمدارس الدولية.

وجاءت استعدادات مديرية التعليم بالقاهرة، كالتالي:

تجهيزات الإمتحانات

- توفير التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين وخطوط السير من وإلى اللجان وتوفير كافة احتياجاتهم وكذلك الاطمئنان من آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها للجان بالتنسيق مع كل الجهات المعينة.

- تواجد المراوح باللجان والتأكد من عملها بكفاءة والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب.

- توافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على للتغلب على حرارة الجو.

- المرور الدوري لمديري الإدارات التعليمية على اللجان للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها.

- التأكد من صيانة دورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الإنارة وكفاءة الأثاث ومناسبته للمرحلة العمرية.

- تجهيز وتوفير الاستراحات موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من خارج المحافظة.

- تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء أثناء فترة الامتحان.

- توفير زائرة صحية في كل لجنة امتحانية حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

- إعلان كشوف المناداة وجداول الامتحانات في أماكن ظاهرة بالمدارس.

- منع دخول الطلاب إلى اللجان بأي أجهزة إلكترونية «موبايل، سماعات، ساعات سمارت»، وكذلك الملاحظين والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم.

امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية

وأوضح «موسى»، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية، مشددا على الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات في ضوء توجيهات دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا الاستمرار لمراجعات الثانوية العامة كخدمة مميزة لابنائنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات، وإعداد تقارير يومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم.

مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان

واستكمل: التشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أي أعمال غش داخل اللجان ورصد أي مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات، والتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقي أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.