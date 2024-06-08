روابط المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، الاثنين المقبل، بمادة التربية الوطنية ثم المواد غير المضافة للمجموع، وتستأنف الامتحانات عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، في المواد الأساسية المضافة للمجوع.

وبمناسبة قرب امتحانات الثانوية العامة 2024، قررت وزارة التربية والتعليم مواصلة المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024.

المراجعات النهائية تكون متاحة بالإدارة التعليمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المراجعات النهائية المجانية تكون متاحة طوال فترة الامتحانات في 3 مقار بكل إدارة تعليمية، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

وشهدت المراجعات خلال الفترة الماضية، إقبالا غير مسبوق من الطلاب، لكونها تمثل خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

ويتم تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس المراجعات المجانية لحقيق أقصى تحصيل دراسي للطلاب والتدريب على نماذج امتحانات نهاية العام.

روابط شرح ومراجعات الثانوية العامة 2024

ويمكن الحصول على المزيد من الشرح والمرجعات لامتحانات الثانوية العامة 2024، الصف الثالث الثانوي في جميع المواد، من خلال رابط مدرستنا.

ويمكن الحصول على مراجعات الثانوية العامة 2024 من خلال مبادرة تقدر في 10 أيام المقدمة من مؤسسة حياة كريمة.