نظام الثانوية العامة الجديد 2024.. 4 مسارات وإلغاء الأدبي والعلمي

تعد الثانوية العامة حلم خريجي الشهادة الإعدادية، وباعتبارها خطوة مهمة تؤهل الطالب للمرحلة الجامعية، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التحديث الدائم لنظم التعليم الثانوي، وفيما يلي أبرز ملامح نظام الثانوية العامة الجديد 2024.

ملامح الثانوية العامة الجديد 2024

وفقاً لما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، هناك نظام جديد للثانوية العامة سيتم عرضه على مجلس النواب، ولم يحدد موعد التطبيق بعد، وبالتالي الثانوية العامة الحالية مستمرة لحين صدور القانون الخاص بالثانوية العامة الجديد 2024.

الثانوية العامة الجديد 2024 بلا شعب

وبالنسبة للثانوية الجديدة 2024، لن يكون بها شعب «علمي وأدبي»، بل هي عبارة عن مسارات، وكل منها يؤهل لقطاع معين من الكليات، وسيكون هناك 4 مسارات، هي القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية.

مسارات الثانوية العامة الجديدة 2024

بحسب وزير التعليم، سيكون لكل مسار في الثانوية العامة الجديد 2024 أربعة مواد حسب طبيعة الدراسة، منها مادتين مؤهلتين لقطاع كليات بعينها، ومادتين آخرتين أساسيتين، ومن خلال هذه المواد سيلتحق الطالب بالقطاع المناسب لتخصصه.