آسر ياسين ينشر صورة جديدة من فيلم «ولاد رزق 3»

كشف الفنان أسر ياسين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن صورة جديدة من كواليس شخصية في فيلم «ولاد رزق 3، القاضية».

ونشر آسر ياسين صورة له وهو يصلح سيارة معلقا: «الشايب في عيد الأضحي 13 يونيو في السينمات،ولاد رزق 3 القاضية».

أبطال فيلم ولاد رزق

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين وهم أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وسيد رجب، وأسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، وإياد نصار، ورزان مغربي، ونيكول سعفان، وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.