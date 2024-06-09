أخبار غزة.. مسيرات تدد بمجزة النصيرات والاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدات جديدة

خلال الساعات القليلة الماضية، وقعت عدد من الأحداث الهامة ضمن آخر أخبار غزة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى رمانة وزبوبا وتعنك وبلدتي برطعة ويعبد، في محافظة جنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، التي أكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت تلك القرى والبلدتين، وداهمت عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

أخبار غزة.. مسيرات تنديدا بمجزرة النصيرات

وفي الوقت ذاته، شارك عدد من الفلسطنيين في وقفة وسط مدينة نابلس ضمن أخبار غزة، تنديدا بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ إذ رفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس، الأعلام الفلسطينية، كما جابت مسيرة شوارع المدينة وسط هتافات منددة بمجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات، والتي راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.

وطالب المشاركون بالفعالية المجتمع الدولي بالخروج عن صمته أمام جرائم الاحتلال المستمرة، والعمل على وقف جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

مسيرة أخرى ضمن أخبار غزة

ومن بين أخبار غزة، شارك حشد من الفلسطنيين في بلدة يعبد جنوب غرب جنين في مسيرة منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية؛ إذ انطلقت المسيرة من أمام المسجد الكبير في البلدة وجابت شوارعها، وسط هتافات منددة بإعدام الشهيد أبو بكر وبجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق الفلسطنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي كان آخرها مجزرة مخيم النصيرات.