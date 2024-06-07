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«المتحدة» تعلن تضامنها مع قصواء الخلالي: تتعرض لحملة منظمة بسبب دعم فلسطين

كتب:

محمد عزالدين
10:17 ص | الجمعة 07 يونيو 2024
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، دعمها الكامل للإعلامية المصرية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «cbc»، لما تتعرض له من حملة استهداف منظمة من قبل وسائل إعلام ومراكز بحثية أمريكية، بسبب مواقفها الجريئة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت «المتحدة» في بيان: «تعرضت قصواء وفريقها لسلسلة من الإجراءات القمعية التي شملت حجب بث البرنامج، إغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات تشويه منسقة ضدها، تتضمن هذه الهجمات تحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، ما أدى إلى تلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية».

وتابعت: «نحن في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ندين بشدة هذه الممارسات ونؤكد دعمنا الكامل لكل الإعلاميين المصريين، وسنقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة لحمايتها والدفاع عن حق كل الإعلاميين والصحفيين في وسائل إعلام الشركة في حرية التعبير».

واختتم البيان: «ندعو كل الصحفيين والإعلاميين حول العالم للتضامن مع قصواء ومواجهة أي محاولات لإسكات الأصوات الحرة، إن حرية الصحافة هي حجر الزاوية في الدفاع عن الحقائق وتحقيق العدالة».

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