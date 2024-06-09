برواس حسين تحذر من تداول صورها بعد إصابتها بالسرطان: لست أنا

حذّرت الفنانة العراقية برواس حسين، واحدة من المتسابقات المشاركات في أحد برنامج الغناء الشهيرة، من تداول أيّ صورٍ لها بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان.

وكتبت برواس حسين، عبر «ستوري» على «إنستجرام»، قائلة: «أرجوكم لا تضعوا صور الناس وتكتبون عليها هذه هي برواس، لا.. هنا ناس يضعون صورًا ويقولون هذه برواس حاليًا، بس صدقوني لست أنا، لو أردت أن أنشر صوري ستكون عبر حساباتي على سوشيال ميديا، ولا تضعوا صوري القديمة مع أشخاص كانوا معي».

وأضافت «أنا حاليا وحدي دون أي شخص، لكم بوجودكم ووجود أهلي وأقرب الناس سأستمر في المحاربة مع المرض، وبإذن الله رح نعبر هالمرحلة الصعبة، والحمدلله على كل شيء».

إصابة برواس حسين بالسرطان

وفي وقت سابق، أعلنت برواس حسين، عبر حسابها على «إنستجرام»، إصابتها بالسرطان، وقالت: «دايما راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب النا، نعم إني أحارب مرض الخبيث (سرطان الأمعاء) حاليا في مرحلة العلاج. الحمد لله والشكر على كل شيء، ادعولي بالشفاء، الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى».