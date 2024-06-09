طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي يؤدون امتحان الجغرافيا بعد قليل

يؤدي طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية اليوم امتحان مادة الجغرافيا، لمدة 3 ساعات، وتنطلق اللجان الساعة 9 صباحا، وتتابع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، للتأكد من انتظام سير الامتحانات باللجان وعدم وجود أي معوقات.

التأكد من سلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية

من جانبه، أوضح الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن غرفة عمليات الامتحانات تتلقى يوميا تقارير فنية من واضعي الامتحان للتأكد من سلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

يذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية انطلقت في الأول من يونيو الجاري، وحرص قطاع المعاهد الأزهرية على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة لضمان سلامة الطلاب خلال مدة الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

يبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32 ألفًا و319 طالبًا، و27 ألفًا و927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59 ألفًا و169 طالبًا، و36 ألفًا و977 طالبة، بإجمالي 156 ألفًا و392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.