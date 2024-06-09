تفاصيل طرح وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024.. باق أيام قليلة

أكّدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 2024 خلال أيام قليلة، إذ يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للطرح الجديد بالتزامن مع احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجاري.

طرح وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 2024

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ العمل يجرى على قدمٍ وساق بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للانتهاء من تجهيزات طرح وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 2024، والتي تأتي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

الإعلان الرابع عشر من الإسكان الاجتماعي

وأوضحت أنَّ صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل حاليًا، على الانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر لمحدودي الدخل قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، لافتة إلى أنَّه يجرى العمل على تسليم نحو 10 آلاف وحدة سكنية شهريًا حتى يتمّ الانتهاء من تخصيص الوحدات لكل المستفيدين.

أماكن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي

ويستعد الصندوق لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة والتي تأتي لأول مرة ضمن مشروع الإسكان الأخضر بالمدن التالية:

- حدائق العاصمة.

- وحدائق أكتوبر.

- العبور الجديدة.

- أسوان الجديدة.

- العاشر من رمضان.

تسليم وحدات الإعلانات السابقة من الإسكان الاجتماعي

وفيما يخص الإعلانات السابقة، أشارت المصادر إلى أنَّ الطرح الجديد سيشملها، مبيّنة أن الوحدات السكنية قيد التنفيذ نحو 260 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 76 ألف وحدة سكنية جديدة، يجري حاليًا إسنادها لشركات المقاولات تمهيدًا لبدء العمل على تنفيذها.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ويتيح الصندوق رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، من خلال إحدى الطرق التالية:

الكترونيًا من خلال الرابط التالي:

https://www.shmff.gov.eg/wps/portal/MFF/Home/login/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizRwtzDwsTAx9_H2DTQ0cDf2Dg41M3A0MjIz1gxOL9AuyHRUBJlx1lA!!/

- من خلال الخط الساخن على الرقم التالي: 090011117

- من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، يكتب بها «الرقم القومي»، على الأرقام التالية: «1188، أو 5777، أو 5999».