«الإسكان»: 220 ألف مواطن تقدم للحصول على شقق «الاجتماعي»

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أنّ عدد المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي يزيد عن 220 ألف مواطن، مؤكدًا أنّه جرى تسليم الشقق السكنية للمتقدمين والمقبولين في الاستعلام الميداني والائتماني، باستثناء بعض الشقق الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، موضحًا أنّ نسبتها تبلغ 8% من الشقق المُخطط طرحها.

133 ألف مواطن تقدموا على شقق الإسكان الاجتماعي

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أنّ إجمالي عدد المواطنين المخصص لهم شقق سكنية حتى الآن أكثر من 133 ألف مواطن حتى الآن، فيما تم رفض 87 ألف مواطن بسبب الاستعلام الائتماني والميداني وعدم استكمال الأوراق.

وأشار إلى أنّ الإعلان الـ10 يُعتبر من أكبر الإعلانات التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منذ إطلاق المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» حتى الآن.

سرعة تسليم الشقق السكنية للمواطنين

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سرعة تسليم الشقق السكنية للمواطنين المقبولين ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء على مستوى منخفضي أو متوسطي الدخل خلال المواعيد المقررة، ما يعد أولوية قصوى للصندوق، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية ببعض المدن، والذى يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة الصندوق، بسبب الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.