«الإسكان الاجتماعي»: تسليم 2328 وحدة ضمن الإعلان العاشر خلال شهور

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تسليم 2328 شقة ضمن الإعلان الـ10 لشقق الإسكان الاجتماعي، تتنوع بين 1752 شقة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج الشقق 90 مترًا، وتسليم 576 وحدة الحاجزين في نموذج الشقق 75 مترًا كدفعة أخيرة، خلال 4 شهور كحد أقصى.

بور فؤاد

وأضاف الصندوق، أنه يجري العمل على تنفيذ 816 شقة سكنية في مدينة بورفؤاد، خلال العام 2024، من المقرر الإنتهاء منها قبل 31 ديسمبر المقبل، ليبدأ تخصيصها مباشرًة للمواطنين.

استكمال تسليم الشقق في العبور الجديدة

وأوضح أنه سيجري استكمال تسليم الشقق للمقبولين خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرُا إلى أنه جرى تسليم 23 ألفًا و139 شقة سكنية بمدينة العبور الجديدة إلى الآن.

شرق بورسعيد

وأشار الصندوق في بيان له، منذ قليل، أنه جرى تخصيص 3578 شقة للمقبولين في الاستعلام الميداني والائتماني والموافقة الأمنية في مدينة شرق بور سعيد، من أصل 4340 شقة جرى تنفيذها، إضافة إلى تعديل أوضاع 700 عميل جديد وفقوا أوضاعهم ممن كانوا خارج الأولوية، ويجري تخصيص الشقق لهم تباعًا.

ولفت صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه جرى تخصيص 184 ألفًا و 465 شقة في الإعلان الثامن، والذي تقدم عليه ما يزيد على 324 ألف مُتقدم، فيما رُفض 185 ألف طلب.