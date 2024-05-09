تنبيه مهم من «الإسكان الاجتماعي» بشأن تأخر دفع الأقساط للوحدات السكنية

نبّه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين المستفيدين أو المتقدمين للحصول على وحدة سكنية فئة متوسطي الدخل، من عدم التخلف عن سداد الأقساط المقررة في مواعيدها المحددة وفقًا لما جاء بكراسة الشروط المُعلنة، والأقساط ربع السنوية المنصوص عليها بالكراسة.

إلغاء حجز الشقة دون سابق إنذار

وأكد الصندوق، في بيان، أن التخلف عن سداد قسطين متتاليين سيتم إلغاء حجز الشقة السكنية دون سابق إنذار، موضحًا أن عدم التزام المواطنين المستفيدين بالسداد يعتبر تنازلًا عن استكمال الطلب، وبالتالي يتم وقف إجراءات التخصيص والتعاقد ورد المبالغ السابق سدادها لهم مرة أخرى بعد إجراء التسويات المالية اللازمة.

وأضاف الصندوق، أنه تبيّن من خلال الدراسة الدورية الشاملة لموقف الشقق السكنية المطروحة للمواطنين على مستوى منخفضي أو متوسطي الدخل، للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة أوجه القصور، تبيّن تأخر عدد من المستفيدين عن دفع الأقساط المقررة عليهم لأكثر من 6 أقساط متتالية، أي أكثر من عام ونصف العام تقريبًا.

سرعة السداد

ونصح الصندوق، المواطنين المستفيدين بالشقق السكنية على شريحتي متوسطي ومنخفضي الدخل، المتخلفين عن سداد الأقساط بسرعة سدادها حتى لا يتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات السكنية منهم، لافتًا إلى أن التأخير في سداد الأقساط في مواعيدها المحددة وفقًا لكراسة الشروط، يؤثر على تحقيق الأهداف الفعلية الخاصة بالمشروع والتدفقات النقدية اللازمة للتمويل، حتى ولو قام المتقدمون بسداد غرامات التأخير المقررة.