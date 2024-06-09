«العامة للاستثمار» تبحث آليات دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الخاص بالوحدة الدائمة، لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وحسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة.

وتشكل المجلس بالكامل من ممثلي القطاع الخاص من الشركات الناشئة والمؤثرين في بيئة ريادة الأعمال في مصر.

وافتتحت الهيئة مقر وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأطلقت المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة الشهر الماضي، بغرض التواصل مع رواد الأعمال، للتعرف على التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، كما جرى الإعلان عن تشكيل مجلس استشاري تطوعي، مُمثل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، يعمل على معاونة الوحدة في اقتراح السياسات والقوانين واللوائح الداعمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر.

تطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر

خطة عمل المجلس ستكون جاهزة خلال الفترة المقبلة، وستتضمن التوصيات المرتبطة بتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، وربط أنشطة ريادة الأعمال باستراتيجية التنمية «رؤية مصر 2030».

تقديم التيسيرات لدعم أنشطة القطاع

قال هيبة إن الهيئة ستتعاون مع المجلس الاستشاري، فيما يخص نشر ثقافة ريادة الأعمال في الجهاز الحكومي، والتنسيق مع كل الجهات لتقديم التيسيرات اللازمة لدعم أنشطة القطاع، ودعم الشراكات مع الدول المتقدمة في دعم الشركات الناشئة.

وتخصص الهيئة مقرين جديدين لوحدة دعم ريادة الأعمال بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، على أن يجرى إنشاء مقرات للوحدة في كل المناطق الحرة العامة التابعة للهيئة في القريب العاجل.