هل يعيد الجزء الثاني من أحلى الأوقات حنان ترك؟.. المخرجة هالة خليل توضح

كثير من التساؤلات التي طرحها الجمهور بشأن عودة الفنانة حنان ترك من الاعتزال للتمثيل، مجددًا بعد الإعلان عن الجزء الثاني من فيلم أحلى الأوقات، والذي كشفته المخرجة والمؤلفة هالة خليل.

هل سيعيد الجزء الثاني من فيلم أحلى الأوقات حنان ترك من الاعتزال؟

وكشفت المخرجة هالة خليل حقيقة عودة الفنانة حنان ترك مجددًا وهل سنراها في الجزء الثاني من فيلم أحلى الأوقات، وقالت لـ«الوطن» إنها تحدثت معها قبل البدء في المشروع، وحاولت عرض الأمر عليها، لكنهما لم يتوصّلا إلى نتيجة».

وتابعت هالة خليل، بأنهما تركا النقاش مفتوحًا مجددًا لحين الانتهاء من كتابة العمل وعرضه عليها مرة أخرى، قائلة: «السيناريو مكتوب بطريقة تسمح للفنانة حنان ترك بالمشاركة بالطريقة التي تحبها وبالشكل الذي تحبه، ومش لازم تظهر بالشكل اللي كانت عليه في الجزء الأول».

يذكر أن فيلم أحلى الأوقات الجزء الأول شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم حنان ترك وهند صبري ومنة شلبي وسامي العدل، وخالد صالح وعدد آخر من الفنانين.